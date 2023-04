Il giornalista di Sky Sport ha voluto rimarcare il fatto che Lukaku, dai fatti di Juventus-Inter, sia stato l’unico a pagare

Matteo Barzaghi ha voluto parlare della questione Juventus Inter tramite Sky Sport, in particolar modo su Lukaku: essendo stato l’unico a pagare nonostante sia stata praticamente la vittima.

LE MOTIVAZIONI – «Il ricorso è sulla base del fatto che Lukaku non voleva insultare e provocare, ha ripetuto l’esultanza col Benfica senza essere sanzionato. C’è poi il precedente Muntari e il fatto che queste esultanze stanno diventando globali come dimostrazione di lotta contro il razzismo. Tanti ex giocatori come Henry e Davids difendono Lukaku che sarebbe l’unico a pagare per quanto successo. Il ricorso è di difficile attuazione ricorso perché togliere l’ammonizione non è semplice. L’Inter spera che sia segnale importante storico, un’occasione per fare qualcosa di nuovo contro razzismo».

L’articolo Barzaghi su Lukaku: «L’unico a pagare i fatti di Juventus-Inter» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG