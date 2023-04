Marco Barzaghi ha parlato dell’atmosfera con cui i tifosi del Benfica stanno vivendo le ore che li separano dal match con l’Inter

In collegamento su Radio 24, il giornalista Marco Barzaghi parla dell’aria che tira in casa del Benfica, alla vigilia del match d’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter:

BENFICA-INTER- «Da Luz molto meglio rispetto a Porto, tutto perfetto. I lusitani sono convinti di fare una passeggiata sull’Inter, che la vedono nel peggior momento della sua annata. Lukaku rappresentava per loro il pericolo principale, ed è un sollievo che partirà dalla panchina. Skriniar e Calhanoglu cercheranno di recuperare per il ritorno, soprattutto il turco. L’ex Milan è stato MVP più volte nelle ultime uscite in Champions League. Brozovic sembra sempre più con la testa da un’altra parte».

