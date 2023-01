Sono queste le parole di Marco Barzaghi, ecco cosa dice il giornalista a Sky Sport 24 sull’Inter in vista della Cremonese.

Ecco le parole del famoso giornalista Marco Barzaghi, che su Sky Sport 24 parla dell’Inter, analizza così la situazione: “Sono squalificati Skriniar e Barella, sono due assenze molto pesanti. In difesa potrebbe esserci Matteo Darmian, ma c’è anche Danilo D’Ambrosio pronto. A centrocampo ci possono essere Roberto Gagliardini o Kristjan Asllani, tutto dipende dall’ultimo allenamento di oggi pomeriggio, adesso parlare di formazione è difficile.“

Conclude così: “Ci sono solo sensazioni, Inzaghi oggi parlerà al canale ufficiale del club e tocca a lui risollevare l’Inter dalla sconfitta interna con l’Empoli. La squadra partirà in pullman nel pomeriggio e diventa importante dare un segnale, soprattutto in vista della partita di Coppa Italia con l’Atalanta e del derby di campionato con il Milan. Un momento decisivo per la stagione.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG