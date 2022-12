Ecco le parole del giornalista Marco Barzaghi, che su Sport Mediaset parla dell’Inter, ecco cosa dice su Mkhitaryan.

Sono queste le parole di Marco Barzaghi su Mkhitaryan e sull’Inter, mentre era in collegamento su Sport Mediaset: “Mkhitaryan personaggio in copertina di questa fase non solo per i gol segnati nelle amichevoli. Si è conquistato il ruolo di grande protagonista in questa prima fase di ripartenza dopo la pausa mondiale, come già aveva fatto vedere prima della sosta.“

Conclude così il famoso giornalista: “Non si nasconde e dice di voler giocare ancora di più, nonostante il prossimo ritorno di Brozovic e punta la sfida contro il Napoli per cominciare bene il 2023. In cui vuole vincere qualcosa di importante con la maglia dell’Inter.” Insomma dalle parole del giornalista si denota anche l’attaccamento dell’armeno verso la maglia nerazzurra solamente in pochi mesi.

