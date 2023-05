Barzagli difende il lavoro di Allegri: «Si sottovaluta quel che ha affrontato». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

Barzagli ospite della Milano Football Week ha difeso Allegri per il lavoro svolto in questa stagione alla Juventus. Queste le parole dell’ex giocatore bianconero.

ALLEGRI – «Secondo me a volte si sottovaluta quello che ha dovuto affrontare. Le prestazioni possono non piacere, a me non fanno impazzire ma non so se qualcun altro arriverebbe a questi risultati. Ma soprattutto non so chi avrebbe gestito una stagione del genere. Ci devi essere dentro, quando ti cambia la società e cambiano le certezze. Ci è voluto uno come lui, di esperienza. Valuteranno a fine stagione».

