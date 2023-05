Juve Cremonese, può giocare Paredes. E un giovane si candida. Due possibili novità della formazione di Allegri

Allegri ha intenzione di varare un maxi turnover domani con la Cremonese per far riposare alcuni giocatori della Juve in vista della semifinale di ritorno di Europa League col Siviglia di giovedì prossimo.

Ecco che allora una chance da titolare potrebbe averla Paredes al posto di Locatelli. E si candida anche un giovane. L’altra novità potrebbe essere l’utilizzo di Barbieri a destra per far riposare Cuadrado.

