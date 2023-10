Barzagli: «E’ bello far vedere la storia della Juve, abbiamo fatto qualcosa di straordinario». L’intervista

Barzagli ha concesso un’intervista a Sky Sport nel corso del Together a Black and White Show al Pala AlpiTour di Torino per i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juve.

BARZAGLI – «Ho fatto il tuttocampista, finché ha retto il fiato… Ci siamo divertiti e spero si siano divertiti anche i tifosi. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in 9-10 anni. La cosa più bella è ritrovarsi anche con gli ex giocatori ancora meno recenti di noi che sono dei miti. E’ bello perché si fa vedere la storia della Juve. I mie miti? Molti di loro: Montero, Iuliano, Ciro (Ferrara ndr), Torricelli…».

