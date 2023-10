Zancan: «Emozionante vedere Del Piero, Platini e Zidane tutti insieme». Le parole del telecronista su Together a Black and White Show

Zancan ha vissuto Together a Black and White Show da telecronista di Sky Sport e ha raccontato la serata della festa del centenario di presidenza della famiglia Agnelli.

LE PAROLE – «Bella serata, estremamente emozionante per i tifosi della Juve. Rivedere questi giocatori e personaggi tutti in campo nello stesso momento è stata un’emozione anche per tutti gli amanti del calcio. Penso a Del Piero, Platini, Zidane, ma anche Lippi e chi è sceso in campo. E’ stata una bella festa, confezionata bene».

