Berardi Juve, il Sassuolo fa lo sconto: vuole accontentare l’attaccante diminuendo la richiesta di 30 milioni

Il Sassuolo potrebbe concedere uno sconto alla Juve per Berardi. E’ quanto fa sapere Calciomercato.com.

L’attaccante resta uno degli obiettivi caldi del mercato di gennaio dei bianconeri dopo il tentativo fatto in estate non andato in porto per la richiesta di 30 milioni. Stavolta, però, il Sassuolo potrebbe accontentare il giocatore che vuole trasferirsi a Torino. E favorire l’acquisto da parte della Juve diminuendo il prezzo di qualche milione.

