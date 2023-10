Gama: «Dalla maglia della Juve derivano onore, responsabilità ed emozione». Le parole sul Together a Black and White Show

Gama, difensore e capitano della Juventus Women, via Twitter ha voluto raccontare nuovamente la speciale serata del Together a Black and White Show.

Serate splendide come questa aiutano a ricordare una volta di più quale onore, responsabilità ed emozione derivino dall’indossare questa maglia Juve, storia di un grande amore pic.twitter.com/nRPZTTlWGb — Sara Gama (@SaraGama_ITA) October 11, 2023

LE PAROLE – «Serate splendide come questa aiutano a ricordare una volta di più quale onore, responsabilità ed emozione derivino dall’indossare questa maglia. Juve, storia di un grande amore».

