Barzagli, futuro da allenatore? «Vi svelo i miei piani». Le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus

Andrea Barzagli è intervenuto sul canale Twitch della Juve. Le parole sul suo futuro.

PROGETTI FUTURI – «A settembre ho preso il patentino, il master da allenatore. Non so quando ma penso che proverò un’esperienza sul campo. Vediamo quando e come partire. Il progetto futuro è questo, ci proverò».

