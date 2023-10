Iuliano: «Fagioli? Nessuna giustificazione ma va aiutato. Pogba mi suscita tristezza». Le parole dell’ex Juventus

A Bianconeranews, Mark Iuliano ha parlato così degli ultimi casi spinosi per la Juventus.

FAGIOLI – «Nessuna giustificazione per chi punta soldi sul calcio, quindi bisogna punirlo. A lo stesso tempo però va aiutato perché è una risorsa della società. Rispetto al tema generale delle scommesse, dopo quanto accaduto in passato non capisco come ancora ci siano giocatori che rischiano in questo modo. Mi chiedo come certi ragazzi possano abboccare alla rete dei siti illegali, gestita da gente senza scrupoli. Comunque sia, la Juve dovrà rinunciare a centrocampo a lui e a Pogba».

POGBA – «Mi suscita molta tristezza. Da tifoso juventino mi sarebbe piaciuto rivederlo con la nostra maglia. Invece prima i problemi fisici, poi la mazzata del doping. Enorme dispiacere per un campione che per una leggerezza sarà squalificato».

