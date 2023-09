L’ex difensore Andrea Barzagli ha detto la sua sul sorteggio della fase a gironi della Champions League.

Andrea Barzagli vede l’Inter superiore a tutte le avversarie che affronterà in Champions League da qui a dicembre. “Ha pescato tre squadre super abbordabili, di sicuro è più forte delle sue avversarie ed è favorita nel girone. Benfica e Salisburgo sono comunque due sfide toste”.

esultanza a fine gara Inter

“Gli austriaci dominano da anni nel loro campionato, che non è di primo livello certo, però possono creare delle difficoltà, come si è visto con la Roma in Europa League la stagione scorsa. Il Benfica, l’Inter lo conosce benissimo e lo ha già battuto. Poi c’è la Real Sociedad, una squadra quasi interamente spagnola. Però vedo l’Inter superiore“.

L’articolo Barzagli: “L’Inter ha pescato squadre super abbordabili, è la favorita nel girone di Champions” proviene da Notizie Inter.

