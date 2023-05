Barzagli: «Mai visto il vero potenziale della Juve. Per tornare a vincere lo Scudetto…». Le dichiarazioni dell’ex

A DAZN, Andrea Barzagli ha commentato così Juve Cremonese.

BARZAGLI – «Dopo il gol ha trovato più spazi e si sono trovati di più. Abbiamo visto diverse buone situazioni, alla Cremonese è mancata la qualità per creare pericoli alla Juve. Quest’anno l’idea iniziale di Juve non c’è mai stata. La Juve non ha quasi avuto i terzini, c’è stato l’ingresso dei giovani per gli infortuni. Il prossimo anno secondo me l’idea sarà di ripartire da una formazione tipo mettendo dentro 1-2 ruoli chiave. La Juve ogni anno parte per vincere qualcosa, quest’anno non abbiamo mai visto il vero potenziale della rosa».

