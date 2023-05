Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri contro la Cremonese: le dichiarazioni

Nicolò Fagioli ha parlato a Dazn dopo Juve Cremonese.

VITTORIA DIFFICILE – «Primo tempo difficile, la Cremonese difendeva bene ma dovevamo solo sbloccarla per giocare più facilmente. All’inizio ho esultato, poi mi sono accorto di aver segnato alla Cremonese e mi sono fermato».

TIFOSI DELLA CREMONESE – «Li ho salutati perchè mi ero dimenticato all’andata e mi sembrava giusto, lo scorso anno è stata un’annata fantastica».

POGBA – «Eravamo contenti del suo ritorno, per me è un idolo perchè lo vedo giocare da quando ero bambino. Mi dispiace per la ricaduta, spero non sia grave e gli auguro una pronta guarigione».

SIVIGLIA – «Andiamo là a giocarcela a viso aperto, a vincerla per andare a Budapest in finale».

