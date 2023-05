A DAZN, Stefano Borghi ha parlato così di Paul Pogba dopo Juve Cremonese.

BORGHI SU POGBA – «Lo abbiamo visto nei 150 minuti scarsi in cui è stato in campo che con lui in campo le cose cambiano. Cambia l’atmosfera dello stadio e della squadra. È chiaro che sia il rimpianto più grande della stagione della Juve».

