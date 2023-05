Allegri a Sky: «Sono contento di Vlahovic, aspetteremo Pogba». L’intervista dopo la vittoria della Juve con la Cremonese

Allegri ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria della Juve contro la Cremonese.

L’ANALISI – «Matematicamente siamo in Europa League perché abbiamo 10 punti di vantaggio sulla Roma a 3 giornate dalla fine. Per quanto riguarda il resto è stata una buona partita. Il primo tempo non era facile perché loro hanno chiuso molto bene tutti gli spazi Noi dovevamo essere più veloci quando la riconquistavamo nel giocare in verticale, invece andavamo troppo lenti nel girare palla, però abbiamo qualche occasione. Nel secondo la squadra ha aumentato i giri del motore, abbiamo fatto gol su una ripartenza. una volta sbloccata la partita abbiamo trovato spazi e abbiamo tante occasioni».

LA SCELTA DI POGBA TITOLARE – «Era nata una settimana fa. Dopo la partita di Siviglia avevamo intenzione di farlo giocare perchè quella di stasera era una partita che giocavamo nella metà campo avversaria, c’era bisogno di tecnica, c’era bisogno di un altro centravanti a Vlahovic che facesse punto di riferimento e quindi ho preferito farlo giocare per testarlo soprattutto a inizio partita dove i ritmi sono diversi rispetto a quando entra per 20 minuti».

LE CONDIZIONI DI POGBA – «Sono quei movimenti che quando calci quei palloni quando rientri in campo e calci è il momento in cui il quadricipite può andare in protezione. Lui si è sentito un attimino bucare in quella zona lì. Ora vediamo el condizioni, però dispiace. Paul ha le spalle larghe e lo aspetteremo».

VLAHOVIC IN DIFFICOLTA’ – «Stasera ha fatto delle buone giocate a livello tecnico, è venuto incontro. Ha sbagliato pochi palloni, non ha avuto occasioni per far gol. Io della prestazione di Dusan sono contento».

LA PARTITA DI CHIESA – «Avevamo preparato la partita isolandolo da una parte per fargli fare l’uno contro uno nel primo tempo, ha avuto un pochino in più di difficoltà perché l’hanno tenuto, nel secondo ha fatto meglio».

OTTIMISMO PER IL SIVIGLIA – «C’è ottimismo perché la squadra sta bene fisicamente. Sappiamo che è difficile però siamo fiduciosi. Bisogna essere bravi, ci vuole anche un pizzico di fortuna».

