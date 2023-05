Fagioli, esultanza e gesto d’amore: bacia la maglia davanti ai tifosi dopo la rete realizzata allo Stadium

Il grande ex di serata, Nicolò Fagioli, ha sbloccato Juve Cremonese con un gran destro. Il centrocampista non ha esultato per rispetto della sua ex squadra.

Successivamente, però, il talento bianconero ha baciato maglia e stemma davanti ai tifosi. Un gesto d’amore che ha fatto impazzire i sostenitori della Juve.

