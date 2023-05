Allegri svela: «Ecco cosa manca per lo Scudetto». Le parole dell’allenatore della Juve

Massimiliano Allegri, a DAZN, ha parlato così dopo Juve Cremonese.

COSA MANCA PER LO SCUDETTO – «Serve un passo alla volta. Prima finiamo al meglio questa stagione, consolidare uno dei primi quattro posti in campionato e arrivando secondi miglioreremmo quanto fatto negli ultimi due anni. Vediamo cosa ci dà l’Europa League. Per l’anno prossimo ripeto che manca ancora un po’. Quest’anno sono arrivati 5/6/7 giovani dalla Next Gen e il lavoro è partito dieci anni fa. L’anno prossimo bisogna ripartire, poi le annate cambiano perchè magari alcune situazioni ti vanno bene e ti cambia tutto. Si riparte per lottare per i vertici, ma bisogna essere realisti e sereni, togliere responsabilità ad un gruppo con tanti giovani dentro».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA DI ALLEGRI POST JUVE CREMONESE

The post Allegri svela: «Ecco cosa manca per lo Scudetto» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG