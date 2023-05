Leandro Paredes, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri contro la Cremonese

QUAL E’ ORA L’UMORE – «Siamo contenti, abbiamo fatto una grandissima partita e arriviamo al meglio a giovedì. Dispiace per Paul, ma per il resto abbiamo fatto quello che volevamo».

COME STA POGBA – «Era dispiaciuto e triste come tutti noi, sappiamo la sua importanza per il gruppo. Però bisogna continuare per fare ancora meglio, c’è una partita importantissima per giovedì».

CONTINUITA’ CHE GLI E’ MANCATA – «Penso che sicuramente avrei voluto giocare di più. A inizio stagione non ero al meglio, questo mi ha portato a perdere la titolarità. Poi ho giocato molto meno, ma ora sono contento di giocare e che la squadra stia facendo bene. Dobbiamo continuare così per arrivare al meglio a giovedì».

COME RITROVA IL CALCIO ITALIANO – «Sicuramente è migliorato tutto il campionato. Ci sono squadre forti, è molto cambiato».

ASSIST SUL SECONDO GOL – «Lo abbiamo provato stamattina, dovevo mettere lì la palla e per fortuna è andata dove volevamo tutti. Sapevamo che così potevamo fare gol».

