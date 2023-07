Andrea Barzagli, ex difensore centrale della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della prossima stagione del club bianconero

ALLEGRI – «Si sentono offerte allucinanti e non so quanto possano far bene al calcio. Max ci avrà pensato attentamente e se ha scelto di restare alla Juventus significa che è convinto di poter fare bene. Sarò importante capire se la Juventus avrà solo il campionato o anche la Conference. In ogni caso la prossima stagione, viste le difficoltà dell’ultima, sarà più semplice. E Max, se lo conosco bene, avrà voglia di riscattarsi e zittire un po’ di critiche».

