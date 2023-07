Roberto Gagliardini, ormai ex centrocampista dell’Inter, ha parlato attraverso i propri profili social ufficiali dopo il mancato rinnovo di contratto

LE PAROLE– Ciao Inter!

Grazie per questi anni assieme… meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia!!

Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori.

Grazie A TUTTI per questo viaggio incredibile!!

GRAZIE INTER

