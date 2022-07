L’ex difensore di Juventus e Palermo Andrea Barzagli elogia Allegri ed i due acquisti dei bianconeri che dovranno lottare con i nerazzurri per lo Scudetto.

Tuttosport ha intervistato Andrea Barzagli che ha parlato di Inter e Juventus. “Spostano di più Pogba e Di Maria perché sono due. Lukaku ha dimostrato di fare la differenza in Serie A, però i due acquisti della Juventus portano quella personalità e quella qualità che un po’ mancava. Pogba e Di Maria faranno ritornare grande la Juventus“.

Massimiliano Allegri

“Io non faccio i giochini di strategia come fanno gli allenatori nelle dichiarazioni. Per lo Scudetto metto Juventus e Inter alla pari, con alle spalle il Milan. E poi il Napoli. Allegri è intelligente e lo ha dimostrato anche lo scorso anno. Nel momento di difficoltà ha capito che avrebbe dovuto fare di più, infatti abbiamo visto una buona Juve nella seconda parte. Quest’anno ha un compito ancora più complicato perché il club deve tornare a vincere lo scudetto. Ci saranno momenti da ridere, ma anche momenti in cui stare ben concentrati“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG