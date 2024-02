Alessandro Bastoni ha parlato a Dazn nel postpartita del match tra Roma e Inter. L’avviso alle rivali scudetto tra cui il Milan

LE PAROLE – «La vittoria è fondamentale per l’energia che regala in settimana. Riproveremo a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso in Champions, ma con un finale diverso».

LE PAROLE DI BASTONI NEL POST DI ROMA INTER

