L’infortunio di Alessandro Bastoni potrebbe essere lasciato alle spalle. Ecco quando dovrebbe rientrare il difensore dell’Inter

Uno dei giocatori che l’Inter sta aspettando il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni: attualmente fermo causa infortunio e che domani sarà fuori contro il Napoli nonostante la posta in palio comunque grandissima.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore interista rientrerà esattamente in vista di Inter Udinese: in programma sabato 9 dicembre in quel di San Siro. Si attendono aggiornamenti ufficiali.

L’articolo Bastoni, ci sarà per Inter Udinese? La situazione proviene da Inter News 24.

