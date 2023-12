Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta così la vittoria della Juventus sul Monza: citando anche la lotta scudetto insieme all’Inter.

Scrive: «La Juventus è tosta, tostissima e dà l’idea di poter andare avanti così fino alla fine del campionato. Una prospettiva minacciosa per l’Inter che, sì, fa meno fatica a vincere le partite, ma nello scontro diretto con i bianconeri ha visto scricchiolare il convincimento di essere la più forte. Certo, la Juventus soffre sempre tantissimo. Non riesce mai a semplificarsi la vita, come avrebbe potuto fare nel primo tempo quando – rigore a parte – ha sciupato almeno altre due occasioni per vivere più serenamente la ripresa. Ma, nella sofferenza, la squadra di Allegri non sembra faticare come capitava nella precedente stagione. C’è una disinvoltura al limite dell’incoscienza nel difendersi bassa, ma non si legge più la paura negli sguardi dei bianconeri, ma una fiducia quasi feroce».

L’articolo Vaciago avvisa l’Inter: «La Juve ha recuperato fiducia» proviene da Inter News 24.

