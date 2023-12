Pistocchi al veleno sulla Juve di Allegri: «Calcio che non emoziona e non appassiona». Ecco l’attacco del giornalista

Pistocchi via Twitter ha lanciato un attacco alla Juve di Allegri dopo la vittoria col Monza, guardando sempre tutto in ottica scudetto con l’Inter capolista.

PISTOCCHI – «La Serie A vorrebbe incassare 1 miliardo di euro dalla vendita dei diritti Esteri per il prossimo triennio. Resta un mistero chi e perché dovrebbe spendere per vedere un calcio che non emoziona e non appassiona».

L’articolo Pistocchi contro la Juve: «Fa un calcio triste» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG