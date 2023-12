Allegri a Rai Sport su quella che sarà la sfida tra Inter e Napoli di domenica sera. Ecco le dichiarazioni del tecnico della Juve

Massimiliano Allegri ha parlato a Rai Sport dopo Monza-Juve, parlando della sfida tra Inter e Napoli.

IN VETTA – «Più che pensare all’Inter dobbiamo vedere quanti punti di vantaggio avremo sulla quinta e questa è la cosa più importante. Napoli-Inter? Non lo so, guarderò la partita perché alla prossima abbiamo il Napoli e mi interessa vederlo. Sarebbe meglio un pareggio però non è quello che ci interessa, il campionato è ancora lungo e l’importante è guardare noi stessi».

L’articolo Allegri: «Guarderò Napoli Inter in televisione» proviene da Inter News 24.

