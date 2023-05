Bastoni Inter, rinnovo più vicino. Ma gli scenari in estate possono cambiare per il difensore nerazzurro

Secondo quanto riportato da TMW, Bastoni è pronto a legarsi ancora all’Inter, l’idea della dirigenza nerazzurra é quella di non trovarsi con un caso Skriniar.

L’accordo sembra esserci e la fumata bianca potrebbe arrivare ben prima di luglio. Un rinnovo però che non vuol dire blindare il centrale, in caso di offerta congrua potrebbe comunque partire per finanziare la prossima campagna acquisti.

