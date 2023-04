Bastoni Juve, annuncio sul rinnovo di contratto: il difensore dell’inter esce allo scoperto sul suo futuro

Bastoni, difensore dell’Inter accostato anche alla Juve in chiave mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2024, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League col Benfica ha fatto un annuncio proprio sul rinnovo.

RINNOVO DI CONTRATTO – «Ho consapevolezza e serenità, l’aspetto del rinnovo non mi sta dando fastidio, se ne sta occupando il mio procuratore con la società. Non c’è problema da questo punto di vista».

