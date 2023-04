Brambilla segue un giocatore della Juve Primavera: il nome fatto dall’allenatore della Next Gen alla vigilia della finale col Vicenza

Un giocatore della Juve Primavera potrebbe fare presto il balzo in Next Gen. Mister Brambilla, alla vigilia della finale col Vicenza, ha fatto il nome del bianconero.

NONGE – «Si è aggregato anche lui con noi per qualche allenamento e si è dimostrato all’altezza dei nostri allenamenti. Ha giocato anche una partita, è un ragazzo che seguiamo e deve fare bene in Primavera per essere pronto in futuro a venire in Next Gen»

LE PAROLE DI BRAMBILLA ALLA VIGILIA DI VICENZA JUVENTUS NEXT GEN

