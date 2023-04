Guardiola, frecciata a Spalletti! «Non parlo, sennò fa lo scontroso». La replica dello spagnolo al tecnico del Napoli

Guardiola nelle settimane scorse aveva elogiato il Napoli e Spalletti per la stagione disputata tra Serie A e Champions League. Il tecnico toscano aveva poi risposto per le rime allo spagnolo. E oggi è arrivata la nuova replica di Pep in conferenza stampa di presentazione di Manchester City Bayern Monaco.

LA FRECCIATA – «Il Napoli? No, di Napoli non parlo altrimenti l’allenatore sarà scontroso con me. E’ così sensibile...».

