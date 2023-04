L’Inter lavora per il rinnovo di Bastoni: le ultime sul talento dei nerazzurri. Il club non vuole uno Skriniar bis

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Bastoni, come riporta La Gazzetta dello Sport, ma allo stesso tempo è necessaria un’accelerata per scongiurare i pericoli:

ACCELERATA – “La società voleva invece cominciare inizialmente da 4 con prospettive di crescita costante negli anni, ma proprio nell’incontro in sede ha già ritoccato la cifra verso l’alto di 500mila euro. Insomma, le parti si stanno avvicinando anche se la distanza resta consistente. I temi dell’accordo coinvolgono anche la durata (2027 o 2028) e la partenza temporale dell’adeguamento economico (pomo della discordia a dicembre per la volontà societaria di fissare l’aumento dal mese di luglio), con la dirigenza che troverà il tempo di provare l’affondo decisivo. Anche perché se Bastoni continua a brillare davanti agli occhi di tutto il mondo, finisce che l’acquolina in bocca possa contagiare qualche sceicco dal portafoglio pieno”.

