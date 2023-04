Beatrice Merlo ottiene uno speciale riconoscimento: è sua la rete più bella del mese. Grande gioia per l’esterno dell’Inter Women

Grande gioia per Beatrice Merlo dell’Inter Women.

I tifosi hanno votato su LeoVegas.News ed eletto la pennellata sul secondo palo di Beatrice Merlo per il LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH, premiando il grande gesto tecnico della giocatrice.

L’articolo Inter Women, speciale riconoscimento per Merlo: è suo il gol più bello del mese proviene da Inter News 24.

