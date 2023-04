Il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio si è espresso sulla stagione disputata dall’Inter di Simone Inzaghi. Le sue parole

Il pensiero di Di Marzio sull’Inter di Inzaghi:

“Penso sia un’Inter da partite secche. Quando conta davvero vincere, lo fa, come in Supercoppa per esempio. In Champions i nerazzurri hanno mostrato grande solidità difensiva, da tre gare non subisce gol in Europa. Penso sia più una questione di motivazioni, ieri abbiamo visto carattere e anche gioco“.

L’articolo Di Marzio: «Quando conta farlo l’Inter vince. In Champions grande solidità» proviene da Inter News 24.

