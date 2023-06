L’agente Graziano Battistini ha parlato della finale di Champions tra City e Inter e della percentuale di successo dei nerazzurri

Con queste parole Graziano Battistini accende i riflettori sulla finale di Champions League di sabato 10 giugno tra Manchester City e Inter:

LE PAROLE- «Il City è la squadra più forte del mondo, è una corazzata, ma di fronte si troverà l’Inter. In una partita secca credo che i nerazzurri possano assolutamente far valere le loro ragioni e giocarsi le loro carte. Per me è 51% Manchester City, 49% Inter. È ovvio che non devi sbagliare nulla contro Guardiola. A Inzaghi servirà anche un pizzico di fortuna, cosa che sarebbe servita alla Roma e pure alla Fiorentina ieri»

