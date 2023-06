Il centrocampista della nazionale argentina ha avuto una stagione tutt’altro che indimenticabile in quel di Torino ed ora cerca una nuova squadra.

La Juventus non ha riscattato Leandro Paredes che fa quindi ritorno al Paris Saint Germain dove però non è ritenuto parte del progetto. I parigini non chiedono tanti soldi per la sua cessione anche se lo stipendio di 5 milioni all’anno non facilita la sua uscita; secondo AS valutano il suo acquisto Inter ed Atletico Madrid.

Diego Simeone

Il nazionale argentino potrebbe però non voler tornare in Italia dopo essere stato in Roma e Juventus; tra l’altro nell’ultima stagione raramente è stato titolare. I nerazzurri sicuramente perderanno Gagliardini a parametro zero ma nonostante ciò sembrano piuttosto coperti in quella zona di campo.

L’articolo Paredes torna al PSG ma è in uscita, anche l’Inter su di lui proviene da Notizie Inter.

