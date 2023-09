L’ex calciatore Julian Baumgartlinger ha detto la sua su Marko Arnautovic ed il suo ritorno in estate all’Inter: le sue parole

Intervenuto su Sky Sports Austria, Julian Baumgartlinger ha parlato del contributo che può portare Marko Arnautovic all’Inter.

LE PAROLE – «Naturalmente è un bel cerchio che si è chiuso. Sono davvero felice per lui, tante persone in Cina lo hanno già dato per finito. Ora dimostra il contrario. È ancora attivo nella squadra nazionale austriaca e segna. Sono curioso di vedere come si svilupperà il suo ruolo all’Inter, visto che ha anche una concorrenza spietata. Sono ottimista».

