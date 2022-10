Bayer Leverkusen, il tecnico Seoane ormai al passo di addio. Pressing della società tedesca per Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen, come riferito da ESPN, è in procinto di esonerare il tecnico Seoane per i risultati non positivi raggiunti fin qui.

Incassato il no di Tuchel, le Aspirine sarebbero in pressing per portare in Germania Xabi Alonso.

L’articolo Bayer Leverkusen, via Seoane: pressing su Xabi Alonso proviene da Calcio News 24.

