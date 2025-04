Bayern-Inter: i nerazzurri pagano il prezzo dell’impresa

Un’impresa storica contro il Bayern, ma l’Inter potrebbe dover affrontare delle conseguenze inaspettate.

Il commento a Radio Serie A di Riccardo Trevisani alla vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco ha sollevato un dibattito interessante su quella che è stata una delle partite più importanti della stagione. Secondo il giornalista, la prestazione dei nerazzurri potrebbe essere inserita nella top-5 delle migliori partite dell’era Inzaghi, un’era che ha visto già diverse prestazioni notevoli, come il famoso derby vinto 5-1 o la vittoria contro il Liverpool ad Anfield, che purtroppo non portò alla qualificazione. La partita contro il Bayern, tuttavia, si distingue per la forza mentale e fisica mostrata dalla squadra, che ha saputo rispondere colpo su colpo, nonostante le difficoltà iniziali; qualcuno però ha avuto da ridire anche su un risultato di tale portata.

Il gol di Frattesi e la forza mentale dell’Inter

Il gol di Davide Frattesi potrebbe rivelarsi fondamentale per la qualificazione. Dopo aver subìto il gol del pareggio, con lo stadio di Monaco che sembrava esplodere di entusiasmo, l’Inter ha trovato la forza di reagire e segnare il gol del 2-1. Il modo in cui è stato realizzato il gol, partendo dal basso e passando attraverso una costruzione di gioco lucida, ha dimostrato quanto la squadra sia migliorata nel corso degli anni sotto la guida di Inzaghi. Non si è trattato di un semplice lancio lungo, ma di una manovra costruita con calma e precisione. Questo gol non è solo il frutto di una buona tecnica, ma anche della forza mentale di un gruppo che sa come gestire i momenti di difficoltà.

Le scelte tattiche e la preparazione della partita

Trevisani ha poi riflettuto sulle scelte fatte da Inzaghi durante la partita contro il Parma, ritenute fondamentali per la prestazione contro il Bayern. I cambi effettuati contro il Parma, secondo il giornalista, hanno avuto un impatto determinante sulla freschezza fisica e mentale dei giocatori. Infatti, senza quel turnover, che ha portato l’Inter ad essere rimontata dai ducali, la squadra non sarebbe riuscita a reggere il ritmo intenso di Monaco di Baviera tre giorni dopo. Trevisani ha sottolineato che, se i titolari fossero stati impiegati contro il Parma, probabilmente non avrebbero dato il massimo contro il Bayern. Inzaghi in week end probabilmente gestirà la gara col Cagliari in maniera simile a quella di Parma, sperando però che i risultati in campionato siano diversi.

