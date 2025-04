Indagini sulle scommesse illegali scuotono la Serie A: un’ex Inter e un obiettivo dei nerazzurri tra gli indagati

Un’inchiesta che coinvolge calciatori di Serie A e scommesse illegali potrebbe scuotere il mondo del calcio: i nomi noti finiti nel mirino della giustizia.

Si aprono nuovi sviluppi nelle indagini riguardanti le scommesse illegali, come riportato dal Corriere della Sera. Il caso coinvolge circa venti calciatori, accusati di aver partecipato a episodi legati al biennio che va dal 2021 al 2023. L’inchiesta ha preso piede dopo che i pubblici ministeri hanno richiesto l’arresto di cinque gestori di piattaforme illegali di scommesse, nonché il sequestro di un milione e mezzo di euro, cifra che fa emergere la portata del fenomeno. Le indagini si concentrano su un giro di scommesse online che avrebbe coinvolto diversi atleti di Serie A, un torneo che per altro potrebbe essere stravolto anche da un’altra indagine.

I dettagli legati a Tonali e Fagioli

La vicenda è tornata in auge dopo l’esame delle chat dei telefoni di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, che già hanno scontato diversi mesi di squalifica per aver scommesso illegalmente. Secondo quanto riportato, i due sarebbero finiti al centro dell’inchiesta per la loro connessione con le piattaforme di scommesse illegali. A loro viene contestato, oltre al reato di scommesse su giochi non autorizzati, anche il reato di intermediazione, per aver aperto conti di gioco e trasferito denaro per conto di altri scommettitori. Il coinvolgimento di un arbitro di Serie D, amico della sorella di Tonali, aggiunge una dimensione ancor più preoccupante al caso.

Le implicazioni legali per gli atleti coinvolti

Le conseguenze penali per i calciatori non sarebbero particolarmente gravi, in quanto l’accusa riguarda principalmente giochi non autorizzati come il poker online, che prevede una multa. Tuttavia, l’aspetto più preoccupante riguarda le possibili sanzioni da parte della giustizia sportiva. I nomi dei calciatori coinvolti sono stati diffusi, tra cui Alessandro Florenzi, Nicolò Zaniolo, Mattia Perin, Weston McKennie, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci e molti altri. Insieme a loro, sono indagati anche diversi non sportivi, tra cui il tennista Matteo Gigante.

Leggi l’articolo completo Indagini sulle scommesse illegali scuotono la Serie A: un’ex Inter e un obiettivo dei nerazzurri tra gli indagati, su Notizie Inter.