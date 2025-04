Un’ombra aleggia sulla classifica della Serie A: la bufera che può ridisegnare la corsa scudetto

La corsa per lo Scudetto prende una piega inaspettata: un fattore minaccia la classifica e potrebbe cambiare tutto nelle ultime giornate.

L’Inter è in corsa per il titolo di campione d’Italia, con il Napoli che sfida i nerazzurri in un finale di stagione mozzafiato. A soli tre punti di distanza, le due squadre si preparano ad affrontare le ultime sette giornate di campionato, con la lotta per lo Scudetto che si fa sempre più intensa. L’ultimo turno ha visto entrambe le formazioni fermarsi con un pareggio, lasciando tutto invariato nella parte alta della classifica: sabato ci sarà Inter-Cagliari, gara che Inzaghi affronterà con una formazione inedita, mentre lunedì il Napoli ospiterà l’Empoli al Maradona. Tuttavia, a cambiare le sorti della stagione potrebbe essere un fattore imprevisto: l’inchiesta sulla gestione delle plusvalenze da parte della Procura di Roma. Questo caso potrebbe scatenare nuove ripercussioni per il Napoli.

Indagini sulle plusvalenze del Napoli

La Procura sta esaminando in particolare alcune operazioni finanziarie del Napoli, che potrebbero far tremare la società partenopea. Le trattative che riguardano giocatori come Manolas e Osimhen sono al centro dell’attenzione: Tuttosport fa il punto della situazione. Nello specifico, l’acquisto di Osimhen dal Lille, che ha coinvolto alcuni giovani, ha sollevato dubbi sul valore reale dell’affare. Se le indagini dovessero portare alla luce irregolarità simili a quelle riscontrate nella Juventus, il Napoli potrebbe dover affrontare un nuovo processo sportivo. La situazione sarebbe complicata dalla possibilità di sanzioni severe che potrebbero influire direttamente sulla posizione in classifica della squadra di Conte.

Possibile penalizzazione per il Napoli: il futuro è incerto

Secondo quanto riportato, la revocazione del processo sportivo già avvenuto tre anni fa potrebbe portare a sanzioni che vanno dalla semplice multa fino a una vera e propria penalizzazione in classifica. Se il procedimento venisse celebrato prima della fine della stagione, entro il 30 giugno, il Napoli potrebbe subire una riduzione dei punti già accumulati in campionato.

