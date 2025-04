Ancora grossi problemi per il Bayern: out un altro big per l’Inter?

Manuel Neuer ancora fuori per l’infortunio al polpaccio, ma i segnali sulle sue reali condizioni fisiche alimentano un dubbio in vista del ritorno coi nerazzurri.

L’Inter ha battuto il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League e ora le due squadre tornano a riconcentrarsi sul campionato. Più di un occhio però per entrambe sarà già al ritorno di mercoledì a San Siro, lo dicono anche le probabili scelte di Inzaghi: il club tedesco non se la passa bene dal punto di vista degli infortunati ed un big rischia seriamente di saltare anche il ritorno con l’Inter.

Assenza certa contro il Dortmund

Il Bayern Monaco fa i conti con l’infortunio al polpaccio di Manuel Neuer, una situazione che non accenna a migliorare. Secondo le ultime notizie provenienti dalla Bild, il portiere tedesco continua a lavorare in solitaria, senza riuscire a partecipare agli allenamenti di squadra. La sua condizione fisica non permette di compiere i movimenti necessari per un rientro in campo immediato, in particolare l’azione del salto, fondamentale per un portiere. I tempi di recupero sono ancora incerti, con lo staff medico che monitora attentamente ogni progresso, ma il ritorno in gruppo appare ancora lontano. Le ultime novità fanno pensare che Manuel Neuer non sarà disponibile per la sfida contro il Borussia Dortmund in programma sabato.

In dubbio per la supersfida di San Siro

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno del suo capitano per un altro impegno cruciale della stagione. Non solo la sfida contro il Dortmund preoccupa, ma anche l’imminente ritorno contro l’Inter nei quarti di finale di Champions League. Le notizie che arrivano dal Bayern non sono rassicuranti, e le probabilità di vedere Neuer disponibile per il match di mercoledì sono ormai ridotte al minimo. Il recupero che procede più lentamente del previsto, il portiere potrebbe essere costretto a saltare anche questa partita cruciale. Il Bayern Monaco, quindi, potrebbe dover affrontare una delle gare più importanti della stagione senza il suo capitano.

