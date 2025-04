Yes Cup 2025 a Milano: Pasqua tra calcio internazionale, divertimento e soprattutto beneficenza

Dal 17 al 20 aprile 2025, Milano ospiterà la Yes Cup, un torneo internazionale che coinvolgerà migliaia di giovani calciatori e calciatrici da tutto il mondo.

Yes, si torna a giocare. Quando? Ancora a Pasqua. Dal 17 al 20 aprile 2025. Dove? Sempre a Milano. Una nuova edizione di Yes Cup, che cresce, si migliora, diventa sempre più internazionale.

Diciotto nazioni provenienti da tutto il mondo, centosettantasei teams a Milano con ottantasette squadre suddivise in 13 categorie: dagli Under 8 alle Girls 13 fino agli Under 17. C’è spazio per tutti in campo.

Quarantatré squadre provenienti da fuori Italia con 2250 ragazzi, 750 ragazze per un totale di 3000 calciatori, calciatrici pronti a divertirsi, a condividere anche in questa quarta edizione di Yes Cup, con noi questa esperienza unica, che ti cambia la vita.

Ragazzi e ragazze pronti a scendere in campo con la loro gioia, il loro tifo, la voglia di giocare, di vincere e condividere.

Perché la Yes Cup, organizzata da AL2 Sport, è condivisione e inclusione, è uno scambio culturale che si ripete nel tempo, edizione dopo edizione, usando il calcio come strumento di unione senza mai dimenticare la passione che ci vuole quando si gioca una partita di calcio con l’obiettivo di alzare al cielo la Yes Cup 2025.

Un torneo che coinvolge anche le famiglie, volontari e non che quotidianamente, per tre giorni consecutivi, daranno il loro supporto su ognuno degli 8 centri sportivi coinvolti.

Grande spazio al calcio femminile con la partecipazione di squadre come Inter (Under 15), Milan (Under 15), Como 1907 (Under 13, Under 15, Under 17), Como Women (Under 15) Atalanta (Under 15, Under 17), Parma (Under 17), Cremonese (Under 13, Under 15 e Under 19), Pro Sesto (Under 15) e Academy Pavia (Under 15 e Under 19).

La cerimonia inaugurale quest’anno, per la prima volta nella storia della Yes Cup, si svolgerà a San Siro, la Scala del calcio, la casa di Inter e Milan. Lo stadio in cui ogni ragazzo sogna di poterci giocare fin da bambino.

All’interno dello stadio Giuseppe Meazza, riempito da tutti i partecipanti e dalle loro famiglie per un totale di quasi 5mila persone, Laura Barriales darà il calcio d’inizio del primo torneo di Pasqua di Milano. Al suo fianco Radio Piterpan e protagonisti del calcio di oggi e di ieri. La sala executive del primo anello rosso sarà invece dedicata agli sponsor.

Ma Yes Cup è anche Charity. È pensare agli altri, ai meno fortunati di noi. Anche in questa edizione, in collaborazione con Goleador, verrà donato un euro a ogni goal realizzato in ogni categoria, in ogni partita del torneo. La cifra raccolta in questa edizione sarà devoluta all’associazione IBindun attraverso i progetti portati avanti da Agorà.

I Bindun sono un gruppo di amici con il cuore interista nato nel 1982 quasi per caso, che da allora si è dato da fare per regalare un sorriso a chi nella vita ha ricevuto poco o niente. E l’AL2 Sport è felice di poter dare una mano a Beppe Bergomi, a Beppe Baresi e a chi fa parte di questa grandissima squadra…

La serata di presentazione di YesCup 2025 sarà accompagnata dalla cantina Le Monde che avrà il piacere di omaggiare tutte le squadre partecipanti con una bottiglia di Ribolla Gialla e Pinot Bianco.

Yes Cup è il primo torneo di calcio internazionale per settore giovanile di Milano.

Le categorie coinvolte

U17: 8 Squadre

U15: 16 Squadre

U14: 16 Squadre

U13: 16 Squadre

U12: 20 Squadre

U11: 16 Squadre

U10: 16 Squadre

U9: 12 Squadre

U8: 16 Squadre

G19: 8 Squadre

G17: 8 Squadre

G15: 16 Squadre

G13: 8 Squadre

Le Nazioni e il numero di club partecipanti

Albania: 1

Australia: 1

Austria: 1

Belgio: 1

Cipro: 1

Croazia: 1

Danimarca: 4

Francia: 5

Germania: 2

Inghilterra: 3

Irlanda: 3

Italia: 47

Lituania: 1

Olanda: 2

Polonia: 1

Scozia: 2

Svizzera: 8

Usa: 3

