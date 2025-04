Inter, ballottaggi aperti contro il Cagliari e rientri in vista: quando torneranno davvero Dumfries e Zielinski?

Inzaghi deve ancora decidere su diversi ballottaggi per il match contro il Cagliari, mentre le condizioni di due giocatori migliorano.

Inzaghi è chiamato a fare i conti con diverse incognite con la sfida contro il Cagliari che si avvicina. La sua gestione delle energie sarà determinante, visto l’intenso periodo che la squadra sta attraversando. Numerosi ballottaggi rimangono aperti e la formazione iniziale è tutt’altro che scontata. La Gazzetta dello Sport sottolinea che il tecnico nerazzurro dovrà riflettere attentamente su chi schierare, specie nelle zone chiave del campo: inevitabile non pensare al ritorno col Bayern Monaco anche se il match coi sardi non va assolutamente sbagliato.

Attacco e fascia destra, le incertezze più grandi

Nel reparto offensivo, la maglia di titolare sembra essere destinata a Correa, che non farà parte della lista UEFA. In coppia con Lautaro, l’argentino avrà l’opportunità di guidare l’attacco. Arnautovic, Taremi e Thuram sono pronti a subentrare, ma la partenza dalla panchina sembra per loro più probabile. Più complessa la situazione sulla fascia destra: Darmian ha accumulato una serie di presenze consecutive, quindi è plausibile che domani Zalewski possa partire dal primo minuto. Il giovane polacco si sta guadagnando spazio e potrebbe essere l’arma giusta per dare freschezza alla squadra.

Passi avanti per Dumfries e Zielinski

Gli occhi sono anche su Dumfries e Zielinski, i due giocatori alle prese con infortuni muscolari. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Gazzetta dello Sport, entrambi dovrebbero tornare a disposizione per la gara con la Roma, prevista per il 27 aprile. La loro assenza si è fatta sentire, ma l’Inter può finalmente prepararsi a riaccogliere due pedine molto importanti. Niente ritorno col Bayern Monaco e niente ritorno delle semifinali di Coppa Italia: il loro rientro in futuro consentirà ad Inzaghi di gestire le energie di tutti ancora meglio di quanto avviene ora.

