Inter, comunque vada sarà un successo: anche in caso di zero titoli?

L’era di Simone Inzaghi all’Inter ha portato un vero e proprio beneficio alle casse del club: Tuttosport analizza nel dettaglio le cifre. In poco più di quattro anni di gestione, l’allenatore ha permesso ai nerazzurri di incassare ben 327 milioni di euro solo grazie ai premi UEFA. La cifra potrebbe salire ulteriormente a 342 milioni se l’Inter dovesse riuscire a raggiungere le semifinali di Champions League, aprendo la porta a un ulteriore tesoro per il club. Con questi numeri, è chiaro come la guida di Inzaghi non abbia portato solo successi sul campo, ma anche un flusso economico che ha rinvigorito le risorse del club. L’attenzione del piacentino però ovviamente è focalizzata sul campo e in vista delle prossime due gare si attendono formazioni molto diverse tra loro.

Premi stagionali, una cifra che fa sognare

L’Inter, in corsa per il triplete, ha la possibilità di incassare cifre enormi entro la fine della stagione. Se i nerazzurri dovessero riuscire a conquistare tutti i trofei a cui puntano, i premi stagionali potrebbero toccare i 164,3 milioni di euro, senza contare i 6,7 milioni già guadagnati per la finale della Supercoppa Italiana. Inoltre, vanno aggiunti altri guadagni dai diritti TV, dai bonus degli sponsor e dai premi per il Supercoppa Europea. Se dovessero vincere anche il Mondiale per club, la somma complessiva potrebbe arrivare a ben 290,2 milioni. Questi numeri danno l’idea di quanto l’Inter sia diventata una macchina da premi, capace di fruttare enormi risorse per il futuro.

La certezza dei premi, anche senza trofei

Anche se l’Inter non dovesse conquistare alcun trofeo, i nerazzurri possono comunque contare su un guadagno considerevole. In caso di “zero titoli”, infatti, i premi comunque non mancherebbero: 15,7 milioni per il secondo posto in Serie A, 2,7 milioni già guadagnati per la Coppa Italia, e 98,5 milioni per il cammino in Champions League. Senza dimenticare i 24 milioni per la partecipazione al Mondiale per club. In ogni caso, l’Inter si fermerebbe a un totale di 147,8 milioni di euro in premi stagionali, un bottino che, anche senza vittorie, avrebbe un forte impatto sul mercato estivo. Con queste risorse, i nerazzurri sono pronti a tuffarsi sul mercato per rafforzare ulteriormente la squadra.

