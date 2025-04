Luis Henrique, la verità sull’Inter: il piano non è mai cambiato, ma ora c’è una novità

Arrivano novità sulla trattativa che potrebbe portare l’esterno brasiliano a Milano: sono fasi calde anche se manca ancora tempo allo scoccare della sessione estiva.

L’Inter non smette di guardare con attenzione alla Ligue 1, dove oltre a Jonathan David, ci sono succose novità delle ultime ore, continua a seguire altri profili interessanti. In particolare, il nome di Luis Henrique torna in alto nella lista dei desideri nerazzurri. Dopo settimane in cui sembrava essersi raffreddato l’interesse, qualcosa sta cambiando. La società milanese, alla ricerca di rinforzi su più fronti, ha individuato nell’esterno brasiliano una potenziale alternativa per la fascia destra. In passato, la concorrenza sembrava troppo agguerrita per consentire un affondo, ma oggi il quadro generale si sta modificando.

Via libera quasi inaspettato

Il Bayern Monaco, club che aveva mostrato un interesse concreto per Luis Henrique, si è fatto da parte: è quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Questo cambio di scenario sta creando nuove possibilità per l’Inter. Senza il pressing dei bavaresi, il club di Viale della Liberazione ha maggiori margini per trattare con i francesi. Il Marsiglia continua a chiedere 30 milioni, una cifra considerata elevata, ma i dirigenti nerazzurri puntano a limare la richiesta. L’idea è costruire una squadra ancora più completa per la prossima stagione: a destra Dumfries resta un punto fermo, si cerca un’alternativa che dia garanzie simili.

Strategia precisa dell’Inter

In quest’ottica, Luis Henrique rientra perfettamente nel piano: può dare profondità alla manovra, alternarsi con Dumfries e permettere a Darmian di spostarsi con più continuità nel terzetto difensivo. La trattativa resta complicata per via del costo, ma la sensazione è che senza il Bayern in corsa, Marotta e Ausilio possano condurre l’operazione con maggiore tranquillità. Il segnale arrivato nelle ultime ore è chiaro: la strada per il brasiliano si sta facendo meno ripida.

Leggi l’articolo completo Luis Henrique, la verità sull’Inter: il piano non è mai cambiato, ma ora c’è una novità, su Notizie Inter.