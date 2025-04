L’Inter non ha mollato: torna d’attualità un nome pesante a zero, ma con un’idea ben chiara

Un nome che sembrava uscito dai radar dell’Inter è tornato improvvisamente d’attualità: dietro il nuovo contatto si nasconde una strategia precisa.

Nell’ultima settimana l’Inter ha ripreso in mano un dossier che, solo un mese fa, sembrava destinato a restare in archivio. Si tratta, secondo la Gazzetta dello Sport, di quello relativo a Jonathan David, attaccante del Lille in scadenza di contratto e già osservato speciale dei nerazzurri da tempo. Il club aveva accantonato temporaneamente questa pista per ragioni economiche, considerate all’epoca troppo lontane dagli attuali parametri di mercato nerazzurri. Il contatto avvenuto dieci giorni fa ha riacceso i riflettori sulla trattativa: l’Inter ha voluto tastare nuovamente il terreno per capire se siano cambiate le condizioni. Un segnale chiaro: l’interesse non si è spento.

Nessuno si muove: perché?

Nonostante il profilo del centravanti sia monitorato da vari top club europei, finora nessuna società ha realmente affondato il colpo. La richiesta è nota a tutti: otto milioni netti di ingaggio, più una commissione a due cifre. Una combinazione che ha frenato anche i club più facoltosi. I contatti avuti dal suo entourage con più interlocutori non hanno ancora prodotto proposte concrete. In questo scenario di stallo, l’Inter ha deciso di non restare ferma. Non si è limitata a confermare l’apprezzamento tecnico per il giocatore, ma ha voluto fare un passo avanti sul piano pratico. Da Viale della Liberazione è partita una proposta vicina ai parametri sostenibili per la società, con l’intento di far riflettere il giocatore.

Cosa offre l’Inter: le cifre

Il club nerazzurro ha messo sul tavolo un’offerta ben definita: cinque milioni netti a stagione, per un totale di quasi dieci milioni lordi l’anno, e un contratto della durata di cinque anni. Una proposta distante dalla richiesta iniziale, ma sufficiente a far entrare il club milanese tra i candidati più credibili. La strategia dell’Inter punta sul tempo: aspettare che il mercato inizi a muoversi davvero, confidando nel fatto che nessuno riesca (o voglia) soddisfare le pretese iniziali del canadese. Come accaduto con Marcus Thuram, la speranza è che la pazienza paghi e che alla fine David possa scegliere Milano. La porta resta aperta.

