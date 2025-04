Inter-Cagliari, scelte inattese di Inzaghi tra campionato e Champions

Inzaghi sta valutando cambi di formazione sorprendenti contro i sardi: dietro a queste mosse c’è un piano preciso.

L’aria che si respira ad Appiano Gentile è carica di tensione positiva. Tutti parlano del ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, il match che potrebbe proiettare l’Inter verso un’altra semifinale europea. Ma prima c’è il Cagliari. Una sfida meno affascinante, ma assolutamente non trascurare e tutt’altro che scontata. I rossoblù arriveranno a San Siro con il coltello tra i denti, in piena lotta salvezza. Simone Inzaghi lo sa bene, così come sa che ogni errore, anche minimo, potrebbe costare punti preziosi nella corsa Scudetto; emblematiche in tal senso le dichiarazioni del presidente Marotta ieri. Per questo motivo la scelta dell’undici titolare diventa una questione delicata.

Scelte sorprendenti in difesa e centrocampo

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore nerazzurro sta valutando un mini-turnover per gestire le energie. Tra i pali ci sarà Sommer, ma davanti a lui qualcosa potrebbe cambiare. De Vrij è pronto a guidare il reparto difensivo, mentre Bastoni, Pavard e Bisseck si giocano due maglie per affiancarlo. Sulla destra potrebbe arrivare una mossa a sorpresa: Zalewski, abituato a giocare a sinistra, è in pole per partire titolare, con Darmian destinato a riposare. A sinistra Carlos Augusto prenderà il posto di Dimarco, anche lui gestito in vista dell’impegno europeo. In mezzo al campo, Asllani è pronto a sostituire Calhanoglu. Barella non si tocca, mentre Frattesi potrebbe superare Mkhitaryan nelle gerarchie.

La vera novità riguarda l’attacco dell’Inter

La decisione più inattesa riguarda il reparto offensivo. Lautaro Martinez guiderà l’attacco, ma al suo fianco potrebbe esserci Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco sembra in vantaggio su Correa, mentre Marcus Thuram andrà in panchina per recuperare al meglio in vista del Bayern. Il messaggio è chiaro: ogni risorsa sarà fondamentale nel finale di stagione. La partita contro il Cagliari, quindi, servirà anche come banco di prova per chi finora ha avuto meno spazio. Un test importante prima della notte europea più attesa.

