Scambio Inter-Fiorentina in arrivo? Si discute sui giocatori coinvolti

Un intrigante scambio tra Inter e Fiorentina potrebbe prendere forma questa estate ma ci sono ancora diversi ostacoli da superare.

Mentre l’Inter è concentrata sul finale di stagione e sulla lotta per il bis Scudetto, la Fiorentina ha in mente di fare il suo percorso in Conference League e in campionato. Le due squadre, però, stanno già progettando per la prossima stagione. Le manovre di mercato sono in corso, con l’Inter che ha puntato alcuni profili della Fiorentina già lo scorso anno. Michael Kayode era stato uno degli obiettivi, ma la società viola non ha voluto cederlo. La situazione non è cambiata nemmeno per Pietro Comuzzo. Nonostante l’interesse dell’Inter, la Fiorentina ha deciso di rimandare ogni decisione all’estate: sul difensore c’è un retroscena decisamente interessante.

L’Inter punta su Dodò per rinforzare la fascia

Secondo Inter Live, ora, l’attenzione dei nerazzurri è su Dodò. Arrivato nel 2022, ha guadagnato la fiducia di tutti e ha perfino ricevuto il ruolo di vice capitano. La sua versatilità sulla fascia, una delle posizioni fondamentali nello schieramento di Inzaghi, lo ha reso ancora più interessante per i nerazzurri.

Lo scambio Asllani-Dodò: trattativa calda per l’estate

La dirigenza dell’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Kristjan Asllani, che non è riuscito a ritagliarsi uno spazio adeguato a causa della concorrenza a centrocampo, per convincere la Fiorentina a cedere il brasiliano. Il centrocampista albanese, pur avendo avuto dei momenti positivi, non ha avuto molte opportunità con Simone Inzaghi, soprattutto a causa della competizione con altri centrocampisti. L’idea dell’Inter sarebbe quella di offrire Asllani, più un conguaglio di 5 milioni, per arrivare a Dodò. La valutazione del brasiliano si aggira intorno ai 25 milioni e se i nerazzurri riuscissero a chiudere l’affare, riuscirebbero a non intaccare troppo il proprio budget estivo. Al momento però si tratta solamente di indiscrezioni.

